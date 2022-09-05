«تعليم البحر الأحمر» تعلن عن وظائف شاغرة بالمدارس الفندقية والتجارية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان اليوم الاثنين، حاجتها لشغل وظائف في المدارس الفندقية والتجارية بمدينتي الغردقة والقصير، وذلك بنظام المكافأة للعام الدراسي المقبل 202‪3

وأشار مسؤلو التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية بحاجة لتعيين ذوي الخبرات لتدريس العملي الفندقي للعام الدراسي 2022/ 2023 بنظام عقد بالمكافأة وفقا للقرار رقم 70 لسنة 201‪4 الذي ينتهي بنهاية العام الدراسي

وأكد البيان، أنه ليس من حق للمتعاقد بالمطالبة بالتعيين بالمدارس الفندقية بإدارتي الغردقة والقصير التعليمية، على أن يتم تقديم الأوراق بالتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إدارة التعليم التجاري والفندقي التي يرغب المتعاقد العمل بها.

التخصصات المطلوبة

والتخصصات المطلوبة هي: شيف ساخن وشيف حلواني ومتر مطعم ومشرف غرف ومشرف مغسلة ومكاتب عمومية.

الأوراق المطلوبة لشاغلي الوظائف:

شهادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات

صورة البطاقة

صورة شهادة الميلاد

صورة المؤهل الدراسي

الموقف من التنجنيد

شهادة صحية سارية

كتابة إقرار بعدم المطالبة بالتعيين