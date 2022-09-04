«الأوقاف» تعلن وظائف جديدة: مفتش دعوة ورقابة مالية وإدارية

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية (مفتش دعوة) من بين العاملين بالأوقاف، ونشرت الوزارة عبر صفحتها 7 شروط لشغل هذه الوظيفة.

مفتش دعوة

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إن شروط التقدم لشغل وظيفة مفتش دعوة تشمل الآتي:

1. أن يكون المتقدم لوظيفة مفتش دعوة شاغلاً للدرجة الأولى أو الثانية. 2. أن يكون سليم الحواس.

3. أن يكون قد حصل على تقدير ممتاز في آخر ثلاث سنوات.

4. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أُحِيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم.

5. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والمقابلة الشخصية.

6. أن يكون حسن السير والسلوك.

7. أن يقبل العمل بأي مديرية أو إحدى إداراتها الفرعية التي بها عجز.

وعلى من يرغب التقدم ملء البيانات التالية خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

مسابقة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة

كما أعلنت مسابقة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة في التخصصات التالية (مالي ـ إداري ـ أوقاف ومحاسبة ـ هندسي)، حرصًا من وزارة الأوقاف على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتفعيلاً لدور المتابعة الدورية، ونظرًا لاحتياج الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمفتشين في التخصصات التالية: (مالي – إداري – أوقاف ومحاسبة – هندسي).

وحددت الوزارة فتح باب التقدم لأبنائها من العاملين بالوزارة والمديريات الإقليمية للمسابقة بالشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم مسكنًا على الدرجة الثانية.

2. أن يكون المتقدم تقديره ممتاز في تقارير تقويم الأداء خلال آخر عامين على الأقل.

3. أن يكون المتقدم من المجموعة الوظيفية النوعية المطلوبة وطبقاً للموازنة.

4. التفتيش الإداري (تنمية إدارية).

5. سكرتارية مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

6. التفتيش المالي (تمويل ومحاسبة).

7. تفتيش الأوقاف والمحاسبة (باحث شئون أوقاف ـ خدمات اجتماعية).

8. تفتيش هندسي (تخصصية هندسية).

9. ألا يكون وقع عليه أي جزاء آخر عامين.

10. ألا يكون وقع عليه أي جزاء مخل بالشرف خلال حياته الوظيفية

وعلى من يرغب التقدم ملء البيانات التالية خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان الدخول على الرابط التالي والضغط هنا.