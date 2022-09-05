خريطة انقطاع الكهرباء لمدة 3 أيام في القوصية اعتبارا من الغد.. 5 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القوصية في أسيوط، عن ورود إشارة من هندسة كهرباء القوصية تفيد فصل التيار الكهربائي غدًا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا، لمدة 3 أيام، وذلك لإجراء الصيانة والاختبارات.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في أسيوط

وبحسب بيان الصادر عن محافظة أسيوط، فإن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي غدا الثلاثاء هي «بلوط، وكوم حريز، والمرور، ورزقة الدير، ومنشأة خشبة، والمنشأة الكبرى، وعرب التتالية، وعرب الجهمة».

وفي يوم الأربعاء تشمل خريطة أماكن وقرى انقطاع الكهرباء «منشأة خشبة، والتتالية، وعزبة الاتحاد»، ويوم الخميس مناطق وقرى «عرامية الديوان، وكاروت، والتمساحية، والمنشأة الصغرى، ورزقة الدير، وعزبة أحمد حافظ، والنوالين، وعزبة راضي، والمنشأة الكبرى، وعرب الجهمة».

صيانة كهرباء القرى

وأهاب مجلس مدينة القوصة بالمواطنين في القرى والنجوع التي ستتعرض لانقطاع التيار الكهربائي، توفير احتياجتهم من المياه والمستلزمات الأخرى قبل عملية الانقطاع.

وتأتي عمليات الصيانة في الكهرباء في مدن وقرى أسيوط، ضمن خطة وزارة الكهرباء في صيانة كهرباء المحافظة، منعا لانقطاعها.