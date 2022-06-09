رصف 6 شوارع في مركز القوصية بأسيوط ضمن خطة العام المالي الحالي

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ الخطط الموضوعة لرفع قدرات البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً للإمكانيات المتاحة.

رصف شوارع مركز القوصية

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها ضمن خطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى رصف 6 شوارع بمركز القوصية استكمالاً لخطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022، وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية والعمل على تأهيل الشوارع من أجل ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية وتوفير سبل الراحة للمواطنين في النقل والانتقال.

وقالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه جاري فرد الطبقة الأسفلتية النهائية وإعادة رصف عدد من الشوارع والميادين بمدينة القوصية ضمن خطة إعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 / 2022.

وتضمنت أعمال الرصف 6 شوارع وهي «مهران سليم، المدينة المنورة، التخطيط الحديث، عمر المختار، مصطفى النحاس، مسجد عوض بهجات»، وذلك بمشاركة وإشراف مصطفى عرابي، نائب رئيس المركز، والمهندس محمد عبدالناصر بمديرية الطرق، وبالتنسيق والتعاون مع باقي الجهات المعنية في هذا الشأن.

تأهيل وتطوير الشوارع لتسهيل حركة المواطنين

ولفتت «شافعي» إلى العمل على تأهيل وتطوير الشوارع ورصفها تباعاً لتسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال وفقاً للخطط الاستثمارية للمركز واستغلال جميع بنودها لصالح خدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيرة إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتعليماته بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وفقاً للإمكانات المتاحة، حيث شدد على المتابعة المستمرة لخطوات ومراحل التنفيذ وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة.