تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث شغب السلام لـ25 سبتمبر

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 18 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب السلام»، لاتهامهم بحيازة مفرقعات وألعاب نارية، لـ25 سبتمبر لسماع المرافعة. وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم.

قضية أحداث شغب السلام

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين تجمهروا أمام قسم شرطة السلام وأشاعوا الفوضي وحازوا أسلحة نارية دون ترخيص، واشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين استخدموا المفرقعات بشكل من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعابا ناريا تحوي مفرقعات وألعاب نارية بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، ما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.