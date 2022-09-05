انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة الشهداء بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا، قبل قليل، في ترعة الشهداء التابعة لمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بغرق شاب في ترعة عرفان

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى لجثة شاب إثر غرقه في ترعة عرفان التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

انتشال جثة الغريق

وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «محمد شعبان عبد السلام»، 19 عاما، مقيم بقرية العرفان التابعة لمركز وادي النطرون، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

غرق شاب في إدكو

وكان قد شهد بحر إدكو بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، غرق شاب، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة.