تصل للسجن 3 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

قال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، لـ«الوطن»، إن قائمة المنقولات الزوجية في القانون، تعد ورقة يحررها أهل العروس، لإثبات المنقولات الخاصة بها، ويوقع الزوج عليها، لضمان حق الزوجة في المنقولات الزوجية الموجودة فى المنزل.

تبديد قائمة المنقولات الزوجية

وأضاف «حمودة» أن هناك عقوبة تقع على من يبدد قائمة المنقولات الزوجية، وذلك وفقًا لقانون العقوبات في المادة 341 و342، مؤكدًا أن المشرع استعان بالقانون الجنائي وجرم بعض العقود، التي يندرج تحتها قائمة المنقولات.

وأوضح «حمودة» أن قائمة المنقولات الزوجية، ما هي إلا عرف شائع في المجتمع المصري، ويقوم على أن تدون المرأة على القائمة، ما تقوم بشرائه أو زوجها من أثاث للمنزل، ويوقع الزوج على القائمة كوثيقة ملزم بردها في حال طلبه لذلك، وتعد القائمة عقدًا للأمانة، ويعاقب القانون الزوج على خرقه، ويواجه حينها جريمة تبديد منقولات زوجية.

المشغولات الذهبية

وأكد «حمودة» أنه يتم كتابة كل المنقولات الزوجية الموجودة فى المنزل أو المنقولات التي اشترتها الزوجة فقط، وفى بعض الأحيان تضع عائلة الزوجة قيمة المشغولات الذهبية، وأن قائمة المنقولات الزوجية تتساوى قانونيًا بإيصال الأمانة في مادة التجريم، حسب المادة 391 من قانون العقوبات.

عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

وأشار «حمودة» إلى أن المشرع فرض عقوبة على تبديد قائمة المنقولات الزوجية، وحدد القانون بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، على ألا تزيد عن الـ 3 سنوات، لكل من يبدد قائمة منقولات، في حال إذا وقع على قائمة تفيد باستلامه لهذه المنقولات، وعاقب قانون العقوبات عليها بعقوبة تصل لـ3 سنوات، وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية.