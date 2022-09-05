حبس 9 متهمين بترويج المخدرات في طوخ بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس 9 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطهم في حملة أمنية بالمركز، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

حملة مكبرة على تجار المخدرات بطوخ

كانت مديرية أمن القليوبية شنت حملة مكبرة على تجار المخدرات بطوخ، تمكنت خلالها من ضبط 9 تجار مخدرات يقومون بترويج المخدرات، وقامت مباحث مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع عدد من المراكز والأقسام الأخرى من ضبط المتهمين والتحفظ عليهم، وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهم.

تفاصيل ضبط تجار مخدرات بطوخ

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد قيام حملة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2318 حكما قضائيا متنوعا، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري اتخاذ اللازم.

وقال المحامي أحمد عبد الستار الخبير القانوني، وعضو نقابة المحامين بالقليوبية، إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.