صلاح حليمة عن الجسر البري لدعم السودان: العلاقة بين البلدين قوية وتاريخية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن العلاقات بين مصر والسودان قوية سواء فيما يتعلق بنطاق الموقع الجغرافي والمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية ورابطة مياه النيل والأمن المتبادل، حيث تشمل العلاقات كل المجالات.

ما أصاب السودان يصيب مصر

وأضاف صلاح حليمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، فلا شك أن ما أصاب السودان يصيب مصر، وهناك مواقف داعمة من جانب القاهرة للوقوف بجانب السودان لمواجهة الخسائر المادية والبشرية في ظل هذه الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وأمطار».

روابط شعبية ورسمية قوية بين البلدين

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية: «هذه الوقفة من جانب مصر هي حلقة في سلسلة لها جذور وتمتد في المستقبل للروابط الشعبية بين البلدين لرفع المعاناة عن الشعب السوداني، حيث يواجه صعوبات وتحديات جسامًا.. فهي وقفة فيها التزام وتعاون بين البلدين وتتواصل باستمرار وبخاصة أن العلاقات بينهما تتنامي وتتعاظم بشكل مطرد».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه بتقديم كل سبل الدعم الممكنة للشعب السوداني، في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق، حيث بدأت أجهزة الدولة المصرية تسيير جسر بري يتضمن مواد غذائية وأدوية وتقديم دعم طبي وإنساني بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان.