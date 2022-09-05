عضو بـ«الشيوخ» عن الجسر البري إلى السودان: مصر تقوم بواجبها المقدس

أشاد النائب عفت السادات، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، بالجهود المصرية الداعمة للشعب السوداني الشقيق، في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق المختلفة بضواحي الجمهورية السودانية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشعب المصري والسوداني تربطهما علاقات نسب ومؤاخاة منذ أن كنا شعبًا واحدًا أيام الملكية، ووقوف مصر كتفًا بكتف مع الجمهورية السودانية في أزماتها واجب مقدس لا حياد عنه، خاصة أنه ما زالت هناك عائلات مصرية ذات أصول سودانية تعيش في مصر والعكس.

العلاقات المصرية السودانية

وأضاف «السادات» أن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية وقوية على مر العصور، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، إذ شهدت العلاقات طفرة استراتيجية قوية وداعمة لزيادة أوجه التعاون المشترك لكلا البلدين، معربًا عن خالص أمنياته للشعب السوداني الشقيق بتخطي أزمته الحالية بأقل الخسائر.

دعم مصر للسودان خلال أزمة السيول

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بتقديم كل سبل الدعم للشعب السوداني الشقيق، في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق في جمهورية السودان.

وقامت أجهزة الدولة بتسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، وذلك ضمن جسر بري متواصل مع البلد الشقيق.