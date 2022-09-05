«خارجية الشيوخ»: الجسر البري للسودان يؤكد حرص مصر على دعم أشقائها

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي تلعبه مصر داخل القارة الأفريقية خلال المرحلة الراهنة، وأشادت بتسيير جسرًا بريًا لنقل مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية إلى جمهورية السودان.

جهود مصر في مساعدة الدول الشقيقة

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في بيان صادر عنها، اليوم، إنّ الجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان ليست جديدة لأن السودان الشقيق يمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي المصري وأن التعاون القائم بين مصر والسودان يفرض على مصر الوقوف بجانبها ودفعها للوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي لبناء دولة جديدة قادرة على مواجهة التحديات، لاسيما في ظل التداعيات الأخيرة التي يشهدها السودان جرّاء الفيضانات والسيول.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن تسيير جسرًا جويًا وبريًا لدولة السودان لنقل مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية يؤكد حرص الدولة المصرية على مؤازرة الأشقاء في الأزمة التي تتعرض لها الدولة والتي أدت إلى تشريد الآلاف من الأسر وهدم آلاف المنازل.

90 شاحنة مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق في السودان.

وقامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسرًا بريًا بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، وجاء تسيير الجسر البري بتوجيهات من الرئيس السيسي، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية.