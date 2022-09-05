موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كيفية التسجيل والفئات المستهدفة

أيام قليلة على انطلاق موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، الأمر الذي يتبعه رغبة كبرى من كافة الطلاب في محافظات مصر لمعرفة موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وكيفية التسجيل والفئات المتاح لها فرصة التنسيق، وكافة الإرشادات المطلوبة حول هذا الأمر.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، والذي يتم إلكترونيا.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي، كافة المعلومات والإرشادات على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من هـنـا، والذي أتاحت فيه دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية، عبر تقديم إرشادات للطلاب المستجدين والقواعد العامة للتنسيق وقواعد القبول الجغرافي للطلاب، والتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، بالإضافة إلى قواعد قبـول الطلاب والتوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب.

فئات لها الفرصة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأشارت الوزارة إلى أن هناك فئات لها الفرصة خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك للالتحاق بعدد من الكليات في جامعات مصر، وهي الشهادات الفنية نظام 3 سنوات، كالآتي:

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية (ونظائرها) نظام الثلاث سنوات

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية (ونظائرها) نظام الثلاث سنوات

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (ونظائرها) نظام الثلاث سنوات

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض

بجانب أصحاب تلك الشهادات، فهناك فئات أخرى لها الفرصة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وبالتحديد الشهادات الفنية نظام 5 سنوات، والتي تندرج في الآتي:

- المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات

- دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات ونظائرها

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية (شعبة فنيات التمريض)، والمعاهد الفنية للتمريض والمدارس نظام الخمس سنوات

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الخمس سنوات

- دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة

- دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (ونظائرها)

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

- يدخل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية المذكورة، على موقع التنسيق من هـنـا

- يحدد نوع المؤهل «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي»، وذلك لفئات ثلاث سنوات أو خمس سنوات

- يعقب ذلك دخول الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح، ثم يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان.