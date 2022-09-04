رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يبحث العديد من الطلاب عن رابط بوابة الحكومة المصرية للبدء في تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 فور انطلاقها، وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات بنظام 5 و3 سنوات، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري.

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» رابط بوابة الحكومة المصرية استعداد لبدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

وعلى الراغبين في تسجيل الرغبات فور إتاحة ذلك خلال الشهر الجاري، وفقا لما تم الإعلان عنه، اتباع الخطوات التالية لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن طريق بوابة الحكومة:

1- الدخول على بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط هنا.

2- بعدها يتم إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

3- ستظهر بعد ذلك بيانات الطالب.

4- انقر على خيار «الخطوة التالية» للتأكد من بياناتك.

5- ستظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات، ومن ثم قم بإدخال المعاهد أو الكليات التي تريدها.

خطوات تسجيل الرغبات على رابط بوابة الحكومة المصرية

- في البداية يتم الدخول على موقع التنسيق.

- يحدد الطالب نوع المؤهل الذي حصل عليه سواء «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» ونظام الـ3 أو الـ5 سنوات.

- يتم كتابة رقم الجلوس الموجود في الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- سيظهر بيان تأكيدي باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه يتم التأكيد والضغط على الخطوة التالية.

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته.

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية 2022

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص سابق لبوابة «الوطن»، إنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيكون خلال النصف الأول من شهر سبتمبر.