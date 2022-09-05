تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. رابط التنسيق والتقديم والكليات المتاحة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 و5 سنوات صناعي، وتجاري، وفني، حيث يتسنى لكل طالب الالتحاق بأي كلية يرغب بها وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الإطار.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط التنسيق، وموعد التقديم، والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الدبلومات الفنية وأسرهم في كل مكان.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأعلن الدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والذي ينطلق في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق، أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، المرحلة الثالثة، سيتم من خلال بوابة مصر الرقمية، أو بوابة الحكومة المصرية، وتحديداً موقع التنسيق الالكتروني من هنا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات والمعاهد

وتتوافر العديد من الكليات والمعاهد أمام في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعي، بالإضافة إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري، حيث تشمل قائمة الكليات والمعاهد المتاحة كالتالي:

1- تكنولوجيا التعليم الصناعي

2- كلية التجارة

3- كلية الآثار

4- كلية التربية شعبة تعليم فني

5- كلية الفنون الجميلة

6- كلية التربية النوعية

7- كلية الفنون التطبيقية

8- كلية الزراعة

9- كليات الهندسة

10- كلية الخدمة الاجتماعية

11- كلية السيحة والفنادق

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويتاح أيضاً في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، العديد من المعاهد التكنولوجية والكليات ، مثل المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة، وبعض المعاهد الفنية الصناعية والتجارية، والسياحة والفنادق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، على إضافة بعض الدرجات المستحقة لمجموع الطلاب الحائزين على حوافز رياضية وفقاً للبطولات المدرسية، وفقاً للكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم.