تصدر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خطوة بخطوة للتسجيل في الاختبارات، محرك البحث العالمي جوجل خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ يبحث قطاع عريض من الطلاب عن كل ما هو متعلق بالتنسيق واختبار القدرات في الآونة الحالية وذلك قبل أيام من انطلاق التنسيق حيث إنه من المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

ويحق للطلاب البدء في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خطوة بخطوة للتسجيل في الاختبارات حيث إن التسجيل يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وتُعقد الاختبارات بالكليات يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خطوة بخطوة للتسجيل في الاختبارات

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خطوة بخطوة للتسجيل في الاختبارات على هذا النحو:

- في الخطوة الأولى: يتم تصفح موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات، وعلى الفور يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والرقم السري.

- في الخطوة الثانية: يقوم طالب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض بكتابة كود التنسيق والرقم السري، لتظهر بيانات الطالب ويجب التأكد من صحتها، ثم يختار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لجميع طلاب الدبلومات الفنية

ووفقا لوزارة التعليم العالي لم يعد اختيار الاختبارات كفيل للالتحاق بالكليات المتاحة بل أن الترشيح سيكون لأسبقية المجموع والأعداد المقررة لكل كلية.

يذكر أنه انطلق أمس الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري، فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لجميع طلاب الدبلومات الفنية الدورين الأول والثاني للالتحاق بالكليات التي تشترط اختبارات قدرات للعام الدراسي الجديد 2022-202، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.