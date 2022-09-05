معلومات عن جامعة أسيوط الأهلية.. المصروفات الدراسية والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الطلاب عن كيفية الالتحاق والتقديم في جامعة أسيوط الأهلية، والتي تضم 8 كليات في تخصصات مختلفة، وذلك بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022.

برامج الدراسة في كليات جامعة أسيوط الأهلية

وطرحت جامعة أسيوط الأهلية العديد من البرامج الدراسية المتميزة استعدادا لتنفيذها خلال العام الدراسي الجديد من خلال تخصصات مختلفة أبرزها، «الهندسية، الاجتماعية، الطبية والعلوم الإنسانية».

عدد طلاب جامعة أسيوط الأهلية 2022-2023

وتختلف مصروفات الدراسة في جامعة أسيوط الأهلية من كلية لأخرى، حيث جاءت مصروفات الكليات والبرامج الدراسية وأعداد الطلاب المتوقع قبولهم في كل برنامج، طبقا للبيان الصادر عن الجامعة، على النحو التالي:

- كلية البحوث الدوائية والصيدلة، تقدم 3 برامج دراسية بعدد 200 طالب، وتبلغ المصاريف الدراسية 55 ألف جنيه لكل برنامج.

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، تضم برنامج الهندسة الطبية الحيوية، وكذلك برنامج هندسة العمارة الداخلية، بعدد 100 طالب لكل برنامج، وتبلغ المصاريف الدراسية بها نحو 45 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري، وتضم برنامج الطب والجراحة، بنظام الساعات المعتمدة، بعدد 100 طالب، وتبلغ قيمة المصاريف الدراسية 90 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان، يضم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، بعدد 100 طالب، ومصاريف دراسية 75 ألف جنيه.

- كلية الألسن واللغات التطبيقية، تحتوي على برنامج اللغة الإنجليزية، بعدد 200 طالب، ومصاريف 30 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية والمالية، تقدم برنامج نظم معلومات الأعمال وكذلك برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، بعدد 200 طالب، بمصاريف 35 ألف جنيه لكل برنامج دراسي.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تشمل برنامج علوم الحاسب وبرنامج نظم المعلومات، بعدد 200 طالب، بمصاريف إجمالية 40 ألف جنيه لكل برنامج.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أسيوط الأهلية كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة

- عدد 11 صورة شخصية 4×6

- أصل شهادة الميلاد

- البطاقة العسكرية للطلاب الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا، نموذج 6 جند

- نموذج خدمة عسكرية، 2 جند.

- تقرير طبي مختوم من اللجنة الطبية بوزارة التعليم العالي

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.