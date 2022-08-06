التعليم العالي تستعرض برامج جامعة أسيوط الأهلية: 8 كليات جاهزة للعمل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بشأن استعدادات جامعة أسيوط الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.

زيادة عدد الجامعات الأهلية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ التقرير أوضح جاهزية جامعة أسيوط الأهلية، لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 بعدد 8 كليات جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج (الصيدلة Pharm - D).

وتابع: تقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول)، وتقدم كلية الألسن واللغات برامج (اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (الاقتصاد، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية).

برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأضاف: تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والحوسبة والمعلوماتية الحيوية)، وتقدم كلية العلوم والتكنولوجيا برامج (تصنيع وسلامة الغذاء، والكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، والبيولوجيا الجزئية).

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنّ جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

مشروعات الجامعات الأهلية

وأكد المُتحدث الرسمي، أنّ مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

ومن المقرر أن تعلن جامعة أسيوط الأهلية، عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة.