«المنشاوي» يتفقد جامعة أسيوط الأهلية للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد

زار الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط مقر جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، ورافقه خلال الزيارة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونظيرها السابق الدكتور محمد عبد اللطيف، وذلك للوقوف على نسبة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع بالجامعة.

شارك في الزيارة وفد من عمداء كليات الجامعة، يضم الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ووكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة شيرين عبد الغفار المشرف على برنامج الترجمة بالإنجليزية بكلية الآداب، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ مصطفى حسن ووائل محمد الأمناء المساعدين، والمهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.

حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى بأن الزيارة تهدف إلى الوقوف على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وتحديد حجم الإنشاءات، وذلك تمهيداً للإعلان عن البرامج الدراسية التي من المقرر بدء الدراسة بها أول أكتوبر القادم، مشيدًا بما توليه وزارة التعليم العالي والقيادة السياسية من دعم ورعاية لمشروع إنشاء الجامعة الأهلية، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتجهيز الجامعات الأهلية وفق أحدث الجامعات الذكية والتي سوف تكون إضافة مهمة للخدمات التعليمية المقدمة بجامعات الصعيد.

نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية تصل إلى 76%

كما أوضح الدكتور طارق الجمال أن حجم إنجاز الأعمال الإنشائية فى الجامعة بشكل عام يبلغ 76% حيث تم الانتهاء من المبنى الإداري ومباني المدرجات والفصول الدراسية وبلغ نسبة الإنجاز في بعض المباني إلى أكثر من 86%، كما تم تجهيز حرم الجامعة المحيط وذلك بما يتوافق مع الحرم الجامعي لجامعة أسيوط وطبقاً للتصميم العمراني للجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، والتي تضم مباني دراسية ذات الاستخدام المتعدد.