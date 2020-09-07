رئيس جامعة أسيوط يشيد باهتمام الرئاسة بمشروع الجامعة الأهلية

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع إنشاء 10 جامعات أهلية في عدد من محافظات الصعيد، من بينها أسيوط، وتبدأ الدراسة بها جزئيا العام المقبل 2021 - 2022.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن جامعة أسيوط كانت سباقة على مستوى الجامعات المصرية في السعي لإنشاء جامعة أهلية تابعة لها، وهو ما بدأ بعرض المشروع في فترة رئاسة الدكتور محمد عبد السميع، الرئيس الأسبق للجامعة، وحصوله على الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات في نوفمبر 2013.

ومن المقرر أن تقام الجامعة الأهلية التابعة لجامعة أسيوط على مساحة إجمالية تبلغ 40 فداناً، بمدينة أسيوط الجديدة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية إنشاء الجامعة الأهلية لطرح برامج تعليمية جديدة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفر فرصة إضافية للالتحاق بالتعليم العالي دون انتقال الطلاب إلى محافظات أخرى، ما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، إلى جانب تشجيع الحركة العمرانية والحضارية بمدينة أسيوط الجديدة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن المشروع سيُنفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن إنشاء 7 كليات طبية وعملية مثل الطب والصيدلة والهندسة، وهو ما تم الاستعداد له بإنشاء المستشفى الجامعي بأسيوط الجديدة بتكلفة 60 مليون جنيه، لتكون نواة لعمل كلية الطب بالجامعة الأهلية.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء الكليات التكنولوجية في عدد من التخصصات المتطورة، حيث انتهت كل الدراسات المبدئية ودراسات الجدوى للمشروع، وكذلك اللوائح الدراسية للكليات المقدمة.

وأتم رئيس الجامعة أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمن المقرر إنشاء الجامعات الأهلية الـ10 في الصعيد بتمويل مشترك بين البنك المركزي المصري بنسبة 75%، ومساهمة من الموارد الذاتية بكل جامعة بنسبة 25%، على أن تتولى الهيئة الهندسية وضع المخطط الهندسي الموحد للجامعات، والتي تضم مباني مرنة ملائمة للأغراض التعليمية بأي كلية.