من هو عبد الحليم علام نقيب المحامين الجديد؟

حصد المرشح عبد الحليم علام نقيب المحامين الجديد على أعلى الأصوات في انتخابات النقابة، التي أجريت اليوم على منصب النقيب.

وترصد «الوطن» خلال السطور المقبلة كل ما تريد معرفته عن النقيب الجديد:

ـ انتخب نقيبا لمحامين الإسكندرية عام 2021.

ـ جرى انتخابه نقيبا لمحامين الإسكندرية عام 2012 وحتى عام 2016.

ـ تولى وكالة اللجنة التشريعية في مجلس الشعب عام 2010.

ـ كان عضوا بمجلس النقابة العامة عن محكمة الإسكندرية وحصل على أعلى أصوات أعضاء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية عام 2009.

ـ جرى انتخابه كعضو لمجلس لنقابة محامين الإسكندرية عام 2005 حتى 2009.

ـ يعد عبد الحليم علام من مواليد مركز جهينة محافظة سوهاج، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1985 وحصل على درجة الماجستير في المعاملات التجارية والدولية واللوجستية وحصل على تمهيدي دكتوراه وباحث دكتوراه في القانون جامعة الإسكندرية.

انتخابات المحامين

وكانت أجريت انتخابات المحامين في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتنافس في هذه الانتخابات 18 مرشحا على مقعد نقيب المحامين، لاستكمال مدة نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي تولى أمور النقابة في مارس عام 2020، ووافته المنية في 26 مارس الماضي.