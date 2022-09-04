القائم بأعمال نقيب المحامين: الانتخابات مرت بشفافية ونزاهة شديدة

أعلن مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، أنه عقدت اليوم الانتخابات على منصب النقيب خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية الذي خلى منصبه في 22 مارس 2022، وإقرارا للقانون تم إعلان فتح باب الترشح في يوليو 2022، على أن تجرى الانتخابات في 4 سبتمبر اليوم.

سخي: أثبتنا نجاحنا خلال الفترة الماضية منذ أن تحملنا المسؤولية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر النقابة العامة للمحامين: «تم اتهامنا تارة بعدم الرغبة في إجراء الانتخابات أو التجيز لمرشح على حساب آخر، وبرغم من الطعون التي تم رفعها على الانتخابات إلا أننا كان الهدف الأول لنا إجراء عملية الانتخابات ومحاولة عرقلة العملية الانتخابية، وكنا على يقين أن النقابة بلا نقيب مختار من قبل الجمعية العمومية كجسد بلا رأس، إلا أننا أثبتنا نجاحنا خلال الفترة الماضية منذ أن تحملنا المسؤولية».

وتابع: «العملية الانتخابية اليوم تمت بنزاهة مطلقة وتحت إشراف قضائي وأتقدم بخالص الشكر لأعضاء اللجنة والإداريين، وهدفنا دائما هو نقابة المحامين وسنهنئ النقيب الجديد».

انتخابات نقابة المحامين

َوشهدت نقابة المحامين إجراء انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام في 333 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية في 37 نقابة فرعية تنافس فيها 18 مرشحا اليوم.

وفاز المرشح عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، بعد حصوله على أعلى الأصوات في انتخابات النقابة، التي أجريت اليوم على منصب النقيب.