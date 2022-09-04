عاجل.. فوز عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فوز المرشح عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين خلفا للراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية في مارس الماضي.

علام حصد أعلى الأصوات متقدما على أقرب منافسيه

وتقدم المرشح النقيب عبد الحليم علام على منصب النقيب في معظم لجان محافظة القاهرة وعدد من المحافظات، وحصوله على أعلى الأصوات على أقرب منافسيه نبيل عبد السلام.

يشار إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، كانت أغلقت باب التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام.

وكانت قد أجريت الانتخابات في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

تنافس في هذه الانتخابات 18 مرشحا على مقعد نقيب المحامين

وتنافس في هذه الانتخابات 18 مرشحا على مقعد نقيب المحامين، لاستكمال مدة نقيب المحامين الراحل رجائى عطية، الذي تولى أمور النقابة في مارس عام 2020، ووافته المنية في 26 مارس الماضي.

وتنص المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته؛ على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب.