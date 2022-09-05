«الصحة»: شهادات الطب المصرية معترف بها في كل دول العالم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المجلس الصحي المصري الهدف منه ضبط منظومة التدريب المهني لجميع العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وعلاج طبيعي، لافتا إلى أن التدريب المهني المستمر هو الهدف في المرحلة المقبلة.

شهادة مهنية موحدة لمزاولة المهن الطبية

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن التدريب يجري بالتعاون مع الجامعات والأماكن الرسمية، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك شهادة مهنية موحدة وامتحان موحد لمزاولة المهن الطبية، ومنها على سبيل المثال الجراحة أو الصيدلة الإكلينكية.

مستوى الخدمات الطبية

وأشار إلى أن المجلس الصحي المصري يتولى تنسيق التدريب على مستوى القطاع الصحي واختبار عناصر منظومة الصحة للتأكد من تطبيق نفس المستوى المهاري للعاملين بالقطاع الطبي على مستوى الجمهورية: «هدفنا يكون مستوى الخدمات الطبية في العاصمة هو نفس المستوى في المحافظات الحدودية».

وأوضح أن الشهادة الطبية الموحدة يجري تبادل الاعتراف الدولي بها بالتعاون مع الجهات الدولية، والمستشفيات في مصر منظومة متكاملة تقدم التدريب الصحي وكذلك العلاج.

الشهادات الطبية المصرية معترف بها على مستوى العالم

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الشهادات الطبية المصرية معترف بها على مستوى العالم، وكل كلية طب في مصر حاصلة على هيئة الاعتماد والجودة معتمدة من الاتحاد العالمي للمهن الطبية، لافتا إلى أن الامتحانات التي تعقد في الخارج هي اختبارات مزاولة مهنة الطب فقط وليس لوجود أي مشكلات بالشهادات المصرية.

وأضاف «عبد الغفار»، أن هناك انخفاضا واضحا في حالات الإصابة بكورونا، وكذلك انخفاض معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات أو العناية المركزة.