أشرف حاتم: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري قريبا

قال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها أجندة برلمانية مهمة سيتم طرحها للمناقشة مع بداية دور الانعقاد الجديد، وعلى رأسها مشروعات قوانين المسؤولية الطبية والمقدمة من عدد من النواب، والتي تنظم علاقة الطبيب والمريض.

وقال «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة كانت قد انتهت من الموافقة المبدئية على مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، لافتًا إلى أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بشأن أهمية خروج هذا النشروع إلى النور لأهميته .

قانون المجلس الصحي المصري

وأوضح أن وزير الصحة والسكان كشف له عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري، والذي تم الموافقة عليه في دور الانعقاد الماضي.

تدريب الأطقم الطبية

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن قانون المجلس الصحي المصري يتضمن تنظيمًا لوضع الأطقم الطبية، من خلال تدريبهم وتنظيم مجالات الصحة في مصر، في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

ووفقا للقانون الذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب ينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية .

شهادة البورد المصري

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنه ولأول مرة سيتم إصدار شهادة البورد المصري ويتم منحها لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية وفقا لقانون المجلس الصحي المصري.