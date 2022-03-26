عبدالغفار: المجلس الصحي المصري كان حلما وعملا جماعيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن المجلس الصحي المصري كان حلمًا وعملًا جماعيًا، وسيضم كافة التخصصات الطبية وفقًا للقانون الذي جرى التصديق عليه، والمجلس الصحي المصري سيتم اعتماد الأطباء من خلال وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالأطباء.

أشرف حاتم: المجلس غير تابع لوزارة الصحة فقط

ومن جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس الصحي المصري غير تابع لوزارة الصحة فقط بل كل المؤسسات المهتمة بتدريب الأطباء، والمجلس لم يلغي الزمالة المصرية والتي تعطي شهادة البورد المصري، ولكن الزمالة مكملة بالإضافة إلى المجلس، وهيئة التدريب الإلزامي ما زالت مستمرة تحت عباءة المجلس الصحي المصري.

وأضاف «حاتم»، أن المجلس الصحي سيكون أكثر فائدة للطبيب، وقانون المجلس الصحي المصري بيحدد من سيزوال المهنة بالمعايير المهنية الصحيحة والتدريب السليم.

الوزير يشكر الأطقم الطبية

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الشكر للأطقم الطبية لما قدموه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر، معلنًا تكريم بعض الأطباء المتميزين خلال الثلاث شهور الماضية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر صحفي، تحت عنوان «المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

يشارك في المؤتمر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، واللواء طبيب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.