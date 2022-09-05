انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي

شهدت المنطقة الجنوبية في قطاع غرب الإسكندرية، انقطاع المياه نتيجة كسر بخط 1000 مم بالمنطقة الجنوبية، الأمر الذي تبعه تقديم المواطنين لعدد من البلاغات والشكاوى لشركة مياه الشرب في الإسكندرية نتيجة هذا الأمر.

تفاصيل كسر خط زهر 1000 مم في الإسكندرية

وأصدرت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، بيانا رسميا، منذ قليل، عن الوضع الراهن في مناطق جنوب غرب الإسكندرية، مؤكدة أن المهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع المنطقة الجنوبية، يتابع عملية إصلاح خط زهر 1000 مم والمغذي لمناطق العامرية وشركة البتروكيماويات ومناطق جنوب الإسكندرية، والذي تسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

سبب كسر خط زهر 1000 مم بالإسكندرية

وأشار البيان إلى أنه الكسر جاء نتيجة أعمال شركة المقاولات المنفذة لخط الطرد الخاص بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية الناصر «مركز أبو المطامير» بالبحيرة.

وأكدت الشركة في بيانها، أن هذا الأمر قد يحتاج لبعض الوقت لإصلاح كسر خط المياه وإعادة الشيء لأصله، وقد يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه في المناطق التي يقوم بتغذيتها، لذا يجب على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة خلال الساعات القليلة المقبلة لحين إصلاح الكسر.