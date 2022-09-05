الأوقاف: فتح باب التقديم لتصريح الخطابة لخريجي الأزهر دفعة مايو 2022

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر الشريف دفعة مايو 2022 من الكليات الأزهرية «الدعوة، وأصول الدين، والشريعة، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية)، والقرآن الكريم، والإعلام».

تصريح الخطابة

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إنّ ذلك بالشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل.

- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

وعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق، خلال أسبوعين من تاريخه، على الرابط التالي من هنـــا