وزير الأوقاف يجتمع بقيادات هيئة الأوقاف غدًا لبحث سبل تعظيم الموارد

يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات هيئة الأوقاف المصرية، غدًا، في إطار الاهتمام بتنمية مال الوقف وحسن استثماره، وبحث خطة تنميته وسرعة تحصيل جميع مستحقات الهيئة.

ووفقًا لبيان وزارة الأوقاف، اليوم، سيتم تحديث القائمة السوداء للمعتدين على أي عين من أعيان الوقف، مع تكريم بعض المديرين والمحصلين الأفضل أداء في تحصيل مستحقات الهيئة خلال شهري يوليو وأغسطس 2022.

أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن هيئة الأوقاف المصرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات، للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022، مبلغًا وقدره 149.852.350 جنيهًا، بزيادة قدرها 27.259.688 جنيهًا.

وأوضحت أن هذه الزيادة تقدر بنسبة بنحو 22.2% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 /2022، بزيادة قدرها 58.282.182 جنيهًا، بنسبة قدرها 63.6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021.

283.876.921 جنيهًا إجمالي متحصلات شهرين

وأشارت إلى أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022 بلغ نحو 283.876.921 جنيهًا، بزيادة قدرها 61.231.734 جنيهًا بنسبة قدرها 27.5% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وبزيادة قدرها 103.779.807جنيهًا بنسبة قدرها 57.6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي.