بريد الوطن.. شكر واجب لوزير الأوقاف لرعايته كبار القراء

من جديد تعود ريادة مصر لفن قراءة القرآن الكريم، الذى تفردت به فى العالم الإسلامى على مدار التاريخ، وذلك بفضل جهود السيد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى يهتم بكل ما يخص القرآن الكريم برعايته للسادة كبار القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، وإطلاق الوزير مقرأة لهم لأول مرة فى تاريخ الوزارة فى كبرى مساجد مصر، التى تتزين من جديد بأصوات المقرئين المبدعين، لذلك نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الوزير سائلين الله تعالى لسيادته النجاح والريادة، ودوامه على رأس وزارة الأوقاف، ناشراً للقرآن والعلم فى أنحاء العالم.

القارئ فتحى عبدالمنعم خليف

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. «الوطن» تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com