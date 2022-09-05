نشأت الديهي: أحلام مصر «كبيرة».. ونسعى لزيادة الناتج المحلي والصادرات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تسعى لزيادة الناتج المحلي إلى تريليون دولار، وزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، كما أن أحلام الدولة المصرية كبيرة، ولكن علينا أولاً أن نتخطى اللحظة الراهنة، موضحًا أن الدولة الآن تعمل على إعداد مشاريع البنية التحتية في كل المجالات لجذب المستثمرين، فالدولة الآن تجهز المسرح لاستقبال رجال الأعمال والمستثمرين في كل المجالات.

مصر لا تملك نفطًا أو غازًا بكميات كبيرة مثل دول الخليج

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»: «عايز الناس تعرف إن الاستثمار مالوش جنسية»، كما ذكر أنّ مصر لا تملك نفطًا أو غازًا بكميات كبيرة مثل دول الخليج، ولكن الدولة قادرة على تحويل التحديات لفرص، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، «نحاول أن خلق فرص من العدم»، رغم أن العالم يعيش في حالة ضبابية في الاقتصاد، وإذ كان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الخطأ لرفضت المؤسسات التمويلية إعطاء قروض أو تمويل للدولة.

مصر تحصل على القروض ليس من أجل شراء الطعام

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «مصر تحصل على القروض ليس من أجل شراء الطعام، ولكن من أجل بناء البنية التحتية.. نحاول أن نعتمد على أنفسنا في إدارة المشروعات»، كما أن الشعب المصري نجح في إبطال مفعول كل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية «الشعب المصري عظيم، أحيانًا يغضب ويفضفض وبيقول كلمتين، ولكنه في الآخر بيحب بلده».