باحثة عن فوز «تراس» برئاسة الحكومة البريطانية: جاءت في وقت عصيب

علقت الشيماء عرفات الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على فوز ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، موضحة أن كل السيدات اللاتي تولين الوزارة كان ذلك في وقت عصيب، مثل تيريزا ماي وتاتشر.

وأضافت عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، عبر قناة DMC، مع إنجي القاضي: «الجانب الاقتصادي في بريطانيا هو الأعقد في المشهد الحالي، ولدى تراس رؤية تتمثل في خفض الضرائب».

مليار جنيه استرليني لدعم بند الطاقة لدى الأسر

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن برنامجها لن يمنع من تقديم إعانات كبيرة، إذ تكون التكلفة على المملكة المتحدة خلال 2023 ما يقرب من مليار جنيه استرليني لدعم بند الطاقة لدى الأسر، وهذا هو البند الأبرز، لافتة إلى أنها تطرقت إلى الحديث عن التضخم، إذ تدخل إصلاحات على البنك المركزي في إنجلترا بما لا يخل بعمله.

سياسة نقدية متشددة

وأوضحت أن تصريحاتها تنبئ بأن هناك سياسة نقدية متشددة لكبح جماح التضخم، مع تسهيلات الشركات حتى يتحرك رأس المال ويجابه المشكلات.

نتيجة الانتخابات البريطانية

وأسفرت الانتخابات البريطانية عن فوز ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، بعدما احتدت المنافسة بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، على رئاسة وزراء بريطانيا.