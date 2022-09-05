رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ليز تراس تفوز برئاسة الحكومة البريطانية خلفًا لـ«جونسون»

كتب:

سحر المكاوى
01:48 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
ليز تراس

ليز تراس

أسفرت الانتخابات البريطانية عن فوز ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون، حسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واحتدت المنافسة بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، على رئاسة وزراء بريطانيا، بينما أشارت استطلاعات الرأي أن تراس هي الأقرب لمقعد رئيس الحكومة البريطانية، قبل الإعلان عن فوزها بالمنصب رسميًا.

اقرأ المزيد:

تراجع استطلاعات المرشحة ليز تراس خلفا لجونسون.. وتهديدات لحملتها

«جونسون» يحتفل بعيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي في كييف

جونسون: بريطانيا ستقف بجانب الشعب الأوكراني مهما طالت المعركة

«الصحة»: تطعيم الحاصلين على لقاح «جونسون» بجرعة تنشيطية بعد مرور شهرين
بقلم سحر المكاوى