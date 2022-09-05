ليز تراس تفوز برئاسة الحكومة البريطانية خلفًا لـ«جونسون»

أسفرت الانتخابات البريطانية عن فوز ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون، حسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واحتدت المنافسة بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، على رئاسة وزراء بريطانيا، بينما أشارت استطلاعات الرأي أن تراس هي الأقرب لمقعد رئيس الحكومة البريطانية، قبل الإعلان عن فوزها بالمنصب رسميًا.