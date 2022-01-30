الحكومة البريطانية: سنقترح على «الناتو» نشر ترسانة عسكرية في أوروبا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن لندن ستقترح على حلف الأطلسي «الناتو» نشر ترسانة عسكرية كبيرة في أوروبا «قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة».

وأضاف جونسون، إن نشر الترسانة العسكرية في أوروبا يبعث رسالة واضحة لـ روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. .

«جونسون»: لن يتم التسامح مع نشاط موسكو المزعزع للاستقرار

وأوضح جونسون، أن هذا يأتي في إطار عملية انتشار عسكري كبيرة، لمواجهة تصاعد عداء موسكو تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن مجموعة الإجراءات هذه ستبعث رسالة واضحة إلى الرئاسة الروسية «الكرملين» بأنه لن يتم التسامح مع نشاط موسكو المزعزع للاستقرار.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني قائلا: «سنقف دائما إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناشد في وقت سابق، الغرب عدم إثارة الذعر بسبب حشود موسكو العسكرية على حدود بلاده، وطالب المسؤول الأوكراني، الرئاسة الروسية «الكرملين» بخطوات تثبت أن القوات لا تعتزم غزو بلده، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

زيلينسكي: أعرف الوضع حول أوكرانيا أفضل من قادة العالم الآخرين

وقال زيلينسكي، إنه يعرف الوضع حول أوكرانيا أفضل من قادة العالم الآخرين، وأضاف الرئيس الأوكراني، إن نظيره الأمريكي جو بايدن يجب أن يأخذ وجهة نظره في الاعتبار، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه سيرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في المدى القريب، موضحا أنه ليس عددا كبيرا من القوات، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

جدير بالذكر، أن روسيا، اشترطت من أجل خفض التوتر وقف توسيع حلف «الناتو» ولا سيما بضمه أوكرانيا، وعودة الانتشار العسكري الغربي إلى حدود 1997.