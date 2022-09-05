وزيرة الثقافة: تخصيص يوم للأنشطة الفنية والرياضية بالعام الدراسي الجديد

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هناك تعاونا مع وزارة التربية والتعليم لإصلاح الذوق العام والنهوض بالمجتمع، والهدف منه تغيير طريقة العمل التي يقوم بها قطاع قصور الثقافة وعدم انتظار إقبال الشباب بل الذهاب إليهم.

يوم للنشاط الفني وآخر للرياضي

وأوضحت خلال مداخلة عبر فيديوكونفرانس لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «dmc»، أن اليوم الدراسي سيكون بشكله العادي، لكن سيكون هناك يوم للنشاط الفني وآخر رياضي من خلال المدرسين المتخصصين وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، مؤكدة أن الطفل يحتاج إلى الدعم لتنمية حسه الفني وذوقه العام.

تنظيم مهرجانات موسيقية في المحافظات

وأشارت إلى أن مهرجان القلعة يقام منذ 30 عاما ويتطور بشكل ملحوظ، وهناك بعض الأفكار لتنظيم مهرجانات موسيقية في المحافظات بالتزامن مع إجازات الجامعات في الوجهين البحري والقبلي وفي الأعياد القومية للمحافظات على مدار العام وفقا للمناسبات المتاحة، موضحة أن الوزارة تعمل بكل جهد لتطوير منظومة قصور الثقافة بشكل سريع والخروج للشباب دون انتظارهم.

مشروع سينما الشعب

وأكدت وزيرة الثقافة أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم خطوة في الطريق، بالإضافة لمشروع سينما الشعب الذي جرى البدء به لعرض الأفلام السينمائية في قصور الثقافة في الأقاليم، لتعويض الاحتياج الفني لدى الجمهور، نظرا لأهمية تأثير السينما في المجتمع، والمرحلة الأولى بدأت بـ16 قصرا، والثانية من خلال إتاحة العروض السينمائية في 40 قصر ثقافة.