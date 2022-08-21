بدء تصوير فيلمي «طابا» و«نويبع» ضمن مشروع سينما الشعب

تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ينطلق تصوير فيلمي «طابا» و«نويبع» من خلال المعسكر السينمائي الدوري الذي تقيمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويضم المعسكر السينمائي مجموعة من الطلاب خريجي الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما ومشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك .

فيلم نوبيع من إخراج أشرف فايق وتأليف أشرف محمد

فيلم «نويبع» فيلم تسجيلي يخرجه أشرف فايق ويكتبه الدكتور أشرف محمد، بينما فيلم «طابا» من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج المخرج أحمد البدري.

جدير بالذكر أن الفيلمين سيصبحان جاهزين للعرض قبل الفيلم الرئيسي بسينمات الشعب التي وصلت إلى ستة عشر دار عرض بالجمهورية، وحققت نجاحا كبيرا منذ بداية انطلاق المشروع مايو الماضي.

تامر عبد المنعم: وزيرة الثقافة أكدت أهمية الورش السينمائية

وقال تامر عبد المنعم، في بيان، إن الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني أكدت الاهتمام بالجنوب والصعيد بافتتاح المزيد من دور العرض وإقامة ورش سينمائية تدريبية بها ضمن مشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك»، كما شددت على العمل بكافة المحافظات بشكل موازٍ وإيفادها بالنتائج أول بأول.

يذكر أن وزارة الثقافة ترعى حاليا مهرجان محكى القلعة الذي يقام حتى نهاية الشهر الجاري باستضافة عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي.