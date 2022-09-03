وزيرة الثقافة تشارك في جنازة المخرج علي عبد الخالق: «فقدنا قيمة فنية كبيرة»

وصلت منذ قليل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، جنازة المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، المقامة حاليًا بمسجد السيدة نفسية.

وزيرة الثقافة تشارك في جنازة المخرج علي عبدالخالق

ومن جانبها، قالت وزيرة الثقافة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نحن ننعى الفن المصري كله، فقدنا قيمة كبيرة في الفن المصري».

جنازة علي عبد الخالق

وغيب الموت المخرج المصري علي عبد الخالق، أمس، بعد صراع مع مرض السرطان، لينهي مشوارًا حافلًا بالأفلام والمسلسلات التي مثلت علامات فارقة سواء في السينما أو الدراما.

وكان علي عبد الخالق يعاني من سرطان الرئة من الدرجة الرابعة، وانتشر في القصبة الهوائية، كما أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بعلاجه على نفقة الدولة.

الجدير بالذكر، أن علي عبد الخالق من مواليد القاهرة في 9 يونيو 1944، وعقب إنهائه دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، وبعد تخرجه في معهد السينما عام 1966 عمل مساعد مخرج لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، وتميز فيها وحصد عنها عدة جوائز دولية.