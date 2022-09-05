نوران أبو طالب: والدتي السبب في تعلمي الغناء منذ طفولتي

قالت المطربة نوران أبو طالب، نجمة مهرجان محكى القلعة، إنها بدأت الموسيقى منذ طفولتها وبعد تخرجها في الجامعة، تعرفت على الفنانين والملحنين، من بينهم الدكتور راجح داوود الذي شجعها بشكل كبير وكان يحضر لها الحفلات.

أول لقاء مع الفنان محمد منير

وأضافت «أبو طالب»، خلال استضافتها ببرنامج «مساءdmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أنها في عام 2018 نشرت أغنيتها «شبابيك»، حيث وصلت إلى الفنان محمد منير، وطلب أن تغنيها معه في الحفلات الـ«أون لاين»، المقدمة في فترة الحظر خلال تفشي فيروس كورونا، بمشاركة العديد من الموسيقيين والفنانين.

نصيحة الكينج لنوران أبو طالب

وتابعت نوران أبو طالب: «الفنان محمد منير نصحني إنى أكون زي مانا وما أقلدش حد وأصنع لوني الخاص مع تقدير باقي الفنانين وألوانهم، وأنا اتربيت على أغاني منير وبحبها جدا»، لافتة إلى أن أغنية والله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، تعتبر من أهم الأغاني التي تؤثر بها نفسيا.

دور والدتها في الغناء

وأشارت المطربة نوران أبو طالب، إلى أن والدتها لها دور كبير في إعدادها فنيا، قائلة: «كانت بتغني في حفلات ودروس موسيقية ودايما كنت بسمع مزيكا في بيتنا ومنها مقاطع للموسيقار محمد عبدالوهاب ووردة الجزائرية وفيروز وأم كلثوم، وأهم حاجة بهتم بيها كلمات الأغنية اللي هقدمها وإنها تكون شبهي وتقدم جديد للجمهور وتتناول شكل مختلف من الغناء وتكون بسيطة لكل الناس مش حد معين».