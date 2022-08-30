نوران أبو طالب تحيي أولى فقرات الليلة 14 من محكى القلعة

أحيت الفنانة الشابة نوران أبو طالب أولى فقرات الليلة الرابعة عشرة من مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام في قلعة صلاح الدين.

نوران أبو طالب تبدأ فقرتها بـ«فوازير»

وبدأت الفنانة المصرية فقراتها بأداء أغنيتها الخاصة «فوازير»، وطلبت من الجمهور التفاعل مع الأغنيات التي ستقدمها.

ومن المقرر أن يُختتم الحفل بفقرة غنائية خاصة للفنان محمد محسن، الذي يصعد إلى المسرح في الساعة الحادية عشر مساءًا.

يذكر أن الحفل يذاع بشكل حصري عبر قناة «الحياة» التي تنفرد منذ بداية المهرجان بنقل كل فعالياته على الهواء، وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة انطلقت فعالياته في 17 أغسطس الجاري بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، وبعدها شارك عدد كبير من الفنانين في الفعاليات، من بينهم مدحت صالح، وعلي الحجار، وهاني شاكر ونوال الزغبي، وأحمد جمال ومصطفى حجاج ومروة ناجي ونسمة محجوب وحنان ماضي، والشيخ ياسين التهامي وغيرهم، ومن المقرر أن يحيي حفل الختام الموسيقار عمر خيرت.