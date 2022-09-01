نوران أبو طالب تحتفل بنجاح حفلها بمهرجان القلعة في برنامج «التاسعة»

تحل المطربة الشابة نوران أبو طالب، اليوم، ضيفة في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية مع الإعلامية هدير أبو زيد، التي تقدم البرنامج الليلة، بدلا من الإعلامية شافكي المنيري.

نوران أبو طالب تحتفل بحفلها في مهرجان القلعة

ومن المقرر أن تحتفل نوران أبو طالب، بنجاح حفلها الأخير بمهرجان القلعة للموسيقى والفنون في دورته الثلاثين، الذي حضره أكثر من 7 آلاف شخص من كل أنحاء مصر، كما تحتفل أيضا، بنجاح حفلها في محافظة الاسكندرية.

كما تتحدث عن أحدث أغنياتها «إعجاز»، التي طرحتها عبر السوشيال ميديا قبل يومين، وتعتبر أولى أغنيات ألبومها الجديد، الذي تحضر لطرحه في أغنية تلو الأخرى، فضلا عن علاقتها بمحمد منير، الذي قدمها لأول مرة للجمهور في حفله، وقت حظر كورونا، واشتهرت وقتها بغنائها مع الكينج في أغنية «شبابيك».

دور راجح داوود وفتحي سلامة في مشوار نوران أبو طالب

وتفتح نوران الحديث، عن من مد يده لها في بداية مشوارها الفني، مثل الموسيقار راجح داوود والموسيقار فتحي سلامة والموسيقار يحيى خليل.

يذكر أن نوران أبو طالب، غنت بمهرجان القلعة مجموعة كبيرة من الأغنيات المختلفة والمتنوعة، من بينها شبابيك لمحمد منير، بناء على طلب الجمهور الذي طلب الأغنية وإستجابت لهم نوران وقامت بغنائها، وغنت أيضا «طاير يا هوى» لمحمد رشدي، و«كيفك أنت» لفيروز، و«يا نجمة ساكنة عتمتي»، كما قدمت أغنية لعبد الحليم حافظ بتوزيع جديد.