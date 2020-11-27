نوران أبو طالب: أهلي كلهم أهلاوية.. والغناء مع منير تجربة حلوة

قالت المطربة نوران أبو طالب، إن الموسيقار تامر كروان تواصل معها لغناء تتر مسلسل "نمرة 2"، وغنتها ونجحت وحكت أنها كانت متحمسة للتجربة ورأت أنها هناك طاقة كبيرة شهدها هذا العمل الإبداعي وكانت سببا في معرفة الجمهور بها.

وأضافت "نوران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "الحياة" وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أنها تخرجت من كلية حقوق إنجليزي وكان عندها اهتمامات أخرى خاصة بالغناء، وكانت تؤدي الموسيقى دائما ولكن الأهل كانوا مصرين على الانتهاء من التعليم في مجال القانون الدولي، وبعد فترة توقفت عن العمل في المحاماة وتعاملت مع موسيقيين لتحقيق حلمها الخاص.

وأوضحت أن والداتها كانت تغني في الأوبرا وكذلك الغناء الشرقي لأنها أستاذ في معهد الكونسرفتوار وكذلك شجعها والدها لتحقيق حلمها.

وعلقت "نوران أبو طالب" على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا، قائلة "أهلي كلهم أهلاوية".

وتطرقت في الحديث عن دعم النجم محمد منير لها وإشراكه معها في حفلة أثناء الحظر المنزلي، وقالت هذا هو الذي "صبرها على 2020" وبيّنت أن القصة بدأت باتصال من العازف تامر جورج الذي أخبرها أن قائد فرقة منير، شريف نور يرحب بأن تشترك مع النجم محمد منير في إحدى حفلاته فوافقت على الفور وعقبت "الغناء مع منير تجربة حلوة".

وألمحت إلى أنها كانت تحضر ورش عمل صوتية مختلفة واهتمت بأن تتواجد الموسيقى بصورة كبيرة والتعرف على موسيقيين كبار من أجل تحقيق حلمها، وكانت أول أغنية لها في عام 2017 وهي أغنية "صوفية" بعنوان "ما مدى" والثانية كانت تتر مسلسل علامة استفهام وحملت عنوان "فوازير".

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا ساعدتها على الانتشار بعد أدءاها لـ "كوفر" الأغاني وبعد فترة من دعم الجمهور لها حرصت على التواجد بشكل مكثف من خلال الإنتاج الذاتي لتقديم محتوى جديد متميز يترك علامة مع الجمهور.