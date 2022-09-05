نوران أبو طالب: درست الحقوق واتجهت لهوايتي في الغناء والموسيقى

قالت المطربة نوران أبو طالب، إن مهرجان القلعة من المهرجانات التي لها مذاق خاص، وتجمع بين فئات عمرية وشرائح مجتمعية مختلفة، بالإضافة لمكان إقامته الذي يجعل له طعما مميزا.

تفاعل الجمهور مع نورهان أبو طالب

وأوضحت «أبو طالب» خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «dmc»، أنها كانت من رواد المهرجان قبل أن تبدأ الغناء به نظرا لتنوع الأذواق والأغاني الفنية المقدمة من مختلف البلاد.

وعن حفلها في مهرجان القلعة، قالت: «الناس تفاعلت جدا مع الأغاني اللي قدمتها وخاصة الأغاني التراثية وجمهور مهرجان القلعة مختلف عن أي جمهور وبحب المهرجان وبنتظره كل سنة».

درست الحقوق واتجهت للغناء

وأشارت المطربة نوران أبو طالب إلى أنها بعد تخرجها في الحقوق، تلقت تدريبات مكثفة في الأمم المتحدة بمجالات مكافحة الجريمة، ولكن بعد انخراطها في العمل الموسيقي ابتعدت عن القانون: «الإبداع موجود في كل حاجة والفن له دور كبير نقدر نوصل منه رسالتنا لكل بلاد العالم».

وأكدت المطربة نوران أبو طالب أن كل فنان له تجربة ناجحة وملهمة ونتعلم من كل التجارب المحيطة حولنا، ودينا الوديدي وويجز وعمرو دياب تجارب فنية ملهمة لأي حد يتابعها، متابعة «عمرو دياب ذكى جدا في اختياراته لأعماله الفنية وده سر نجاحه حتى الآن».

تجربة نوران أبو طالب مع التمثيل

وعن تجربتها مع التمثيل، قالت: «أنا بحب الطاقة التعبيرية وبستخدم ده في المسرح، وكل أغنية بقدمها تعتبر حالة بعيشها وبكررها طالما هي مميزة ليا، وبتمنى كل المواهب الشابة يكملوا طريقهم دون يأس أو إحباط لأن فعلا الغناء والفن له دور كبير جدا في حياتنا».

وأكدت نوران أبو طالب، أنها من محبي الفنان عبد الباسط حمودة وتهتم بالاستماع لما يقدمه من أغاني وأعمال فنية، كما قدمت خلال استضافتها بالبرنامج مجموعة من الأغاني والمقاطع الفنية لمختلف نجوم زمن الفن الجميل.