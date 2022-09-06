قوات الاحتلال تقتحم «جنين».. وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، بعناصر كبيرة من عدة محاور، في إطار عملية «كسر الأمواج»، فيما قام عدد من الشبان الفلسطينيين بإشعال الإطارات ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافات إلى مدينة «جنين» من حاجزي «دوتان» و«الجلمة».

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة «جنين» بهدف هدم منزل منفذ عملية «تل أبيب»، رعد حازم.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن قوات جيش الاحتلال، تعمل حاليآ على هدم منزل منفذ عملية «ديزنجوف»، رعد حازم" والتي قتل فيها 3 إسرائيليين في شهر أبريل الماضي.

قوات الاحتلال تحاصر «عمارة النخيل» بمدينة «جنين»

وأشارشهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت عمارة النخيل بمدينة «جنين»، واحتجزت عناصرها عددا من الشبان الفلسطينيين فيها.

بدورها، أشارت مصادر محلية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن «مخيم جنين»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأظهرت لقطات فيديو، عددا كبيرا من المدرعات العسكرية وهي تقتحم مدينة «جنين»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.