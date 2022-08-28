إصابة 3 فلسطينيين بينهم حالة خطيرة في اقتحام قوات الاحتلال لـ«جنين»

أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم بجروح خطيرة، فجر اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة «جنين» بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وصول 3 إصابات إلى مستشفى «ابن سينا» التخصصي.

وأوضحت مصادر طبية، أن 3 إصابات بينها واحدة خطيرة وصلت إلى مستشفى «ابن سينا» التخصصي.

متابعة صفا شاهد.. عدة جيبات عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحامها مدينة جنين pic.twitter.com/24xCbLkphJ — وكالة صفا (@SafaPs) August 28, 2022

متابعة صفا شاهد.. اللحظات الأولى لوصول ٣ إصابات بينها واحدة خطيرة لمستشفى ابن سينا بجنين pic.twitter.com/EoJ1ihMW6f — وكالة صفا (@SafaPs) August 28, 2022

نادي الأسير: الجلسة تأتي للمطالبة بإلغاء تصنيف ملف مناصرة كـ«إرهاب»

من جانبه، قال «نادي الأسير» الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال ستعقد جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة من القدس المحتلة، في 1 سبتمبر المقبل، موضحا في تصريح، أن الجلسة تأتي للمطالبة بإصدار قرار يلغي تصنيف ملف مناصرة كـ«إرهاب»، والإفراج الفوري عنه، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

بدوره، قالت هيئة البث الإسرائيلي «كان 11»، إن اتصالات تجري للقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، خلال جلسة الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، موضحة أن الموعد المقترح في الاتصالات الجارية بين الطرفين هو يوم 20 سبتمبر القادم، بعد خطاب سيلقيه المسؤول الأمريكي في جلسة الأمم المتحدة.

من جانبها، أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إلى أن «الاتحاد الأوروبي» يستخدم مصطلح الأرض الفلسطينية المحتلة عند وصفه للمجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن «الاتحاد»، يشعر بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية في صباح 18 أغسطس الجاري والتدابير التي أعقبتها.