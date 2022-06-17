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محمود مسلم

3 شهداء و10 إصابات برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين

كتب:

محمد الليثي
09:24 ص | الجمعة 17 يونيو 2022
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم على استهداف 3 شباب بالأعيرة النارية ما أسفر عن استشهادهم، فيما أصيب 10 شباب آخرين في مدينة جنين الفلسطينية، ووفقًا لما نقلته وكالة «معًا»، الفلسطينية، قالت مصادر محلية إن قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

استهداف مركبة يستقلها 3 شباب

وأشارت إلى أن الشهداء الثلاثة، هم: «يوسف ناصر صلاح، 23 عاما، وبراء كمال لحلوح، 24 عاما، من مخيم حنين، وليث صلاح أبو سرور، 24 عاما».

مواجهات عنيفة

وأضافت المصادر للوكالة الفلسطينية، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى العجاوي في الحي الشرقي وعبثت بمحتوياته.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011