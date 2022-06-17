3 شهداء و10 إصابات برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين

أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم على استهداف 3 شباب بالأعيرة النارية ما أسفر عن استشهادهم، فيما أصيب 10 شباب آخرين في مدينة جنين الفلسطينية، ووفقًا لما نقلته وكالة «معًا»، الفلسطينية، قالت مصادر محلية إن قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

استهداف مركبة يستقلها 3 شباب

وأشارت إلى أن الشهداء الثلاثة، هم: «يوسف ناصر صلاح، 23 عاما، وبراء كمال لحلوح، 24 عاما، من مخيم حنين، وليث صلاح أبو سرور، 24 عاما».

متابعات صفا شاهد السيارة التي استهدفها الاحتلال في جنين فجر اليوم واستشهد فيها 3 شبان pic.twitter.com/jqx4AKpLAP — وكالة صفا (@SafaPs) June 17, 2022

مواجهات عنيفة

وأضافت المصادر للوكالة الفلسطينية، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى العجاوي في الحي الشرقي وعبثت بمحتوياته.