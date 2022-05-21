استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في «جنين» بالضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني يدعى «أمجد وليد الفايد»، يبلغ من العمر «17 عاما»، فجر اليوم السبت، خلال اشتباكات مسلحة دارت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية.

مسيرة تشييع غاضبة تنطلق من «ابن سينا» باتجاه المستشفى الحكومي

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين عند «شارع حيفا»، أطلقت قوات الاحتلال، خلالها الاعيرة النارية باتجاه الفلسطينيين.

وانطلقت مسيرة تشييع غاضبة لـ «الفايد» من مستشفى «ابن سينا» باتجاه المستشفى الحكومي، وحمل فيها المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.

إصابة طفل بجروح حرجة في بطنه برصاص الاحتلال

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى إصابة طفلا فلسطينيا آخر يبلغ من العمر «18 عاما» أصيب بجروح حرجة في بطنه برصاص الاحتلال في جنين.

وردد المشاركون في المسيرة، الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والتي تدعو إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، نظّمت حركة «فتح» والقوى الوطنية والإسلامية، مهرجاناً تأبينياً للشهيدين محمد زكارنة من «جنين»، وأحمد السعدي من «مخيم جنين».

وفي الأسبوع الماضي، أصيب 13 فلسطيني خلال عملية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين استشهد فيها فلسطيني وقتل جندي إسرائيلي.

ومساء أمس الجمعة، اعتدت مجموعة من المستوطنين، اعتدت باستخدام سكين على فلسطينيا يدعي «صالح دياب»، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، أعلنت كتائب «شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، أمس الجمعة، انتخاب سالم ثابت «أبوالعبد» قائدًا عامًا للكتائب، وذلك في مؤتمر انتخابي عام.