تعرف على شروط التحويل بين المعاهد العليا 2021.. تبدأ غدا الأحد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية والمعاهد، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد وشروط تحويلات تقليل الاغتراب 2021 بالكليات، وكذلك شروط التحويل بين المعاهد العليا 2021، للطلاب المرشحين من المرحلتين الثانية والثانية، في إطار تنفيذ تنسيق الجامعات 2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، السيد عطا، أن التحويلات ستنطلق بدءًا من غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

شروط التحويل بين المعاهد العليا عبر الموقع الإلكتروني التنسيق

وعن شروط التحويل بين المعاهد العليا 2021، أوضح المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشروط نفسها المتبعة مع تقليل الاغتراب للجامعات الحكومية، بإضافة شرط السماح للطالب، الذي تم ترشيحه إلى أحد المعاهد العليا المتوسطة أو الخاصة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر، وذلك في ذات التخصص، وكذلك تخصص آخر غير مناظر، بشرط ضرورة استيفاء الطالب للحد الأدنى الذي تم إعلانه للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

التعليم العالي: لا توجد أي تحويلات ورقية

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق، أن شروط التحويل بين المعاهد العليا 2021، تتمثل أيضا في حدود نسبة الـ10% المقررة، وذلك وفقا للطاقة الاستيعابية التي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأن يكون التحويل لمناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدًا أن التحويلات تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد أي تحويلات ورقية.