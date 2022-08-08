تعرف على قائمة المعاهد العليا المعتمدة من التعليم العالي

ارتفعت عمليات البحث عن قائمة المعاهد العليا المعتمدة من التعليم العالي، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وسعي بعض الطلاب لمعرفة المعاهد المتاحة والتخصصات التي تدرسها، حتى يمكنهم الاختيار من بينها.

وتستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، قائمة المعاهد العليا المعتمدة من التعليم العالي، وفق ما نشر على صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»، استعدادًا لبدء مرحلة تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022.

قائمة المعاهد العليا المعتمدة من التعليم العالي

وبحسب المعلن فأن قائمة المعاهد العليا المعتمدة من التعليم العالي حوالي 178 معهدًا، موزعة على 8 قطاعات أكاديمية مُتخصصة هي «هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة».

المعاهد الخاصة العليا الشعبة الهندسية

تضم المعاهد الخاصة العليا الشعبة الهندسية نحو 56 معهدًا، وهي كالتالي:

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

-معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية.

- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجا النقل ـ وردان ـ الجيزة.

المعاهد الخاصة العالية «الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات»

وتضم هذه الشعبة نحو73 معهدًا، على النحو التالى:

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للحاسب الآلى بكينج مريوط – الإسكندرية.

- المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

- معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

- المعهد العالي للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط.

- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

- معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

- المعهد العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم.

- المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلى برأس البر.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

- المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمةز

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدةز

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجي العالي فرع مرسى مطروح.

- معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

- المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

- معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش.

- معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

- معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة.

- معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر.

- معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة.

- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد الكندي العالي للإدارة بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

- معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية.

- معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

- معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة.

- العالي للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية.

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر - محافظة دمياط.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية. بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.

- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

- المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

- معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج.

- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

المعاهد الخاصة العليا للغات والإعلام

وتضم هذه الشعبة 19 معهدًا وهي:

- المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

- معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

- معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

- المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للغات بالمنصورة.

- معهد المنيا العالي للغات.

- المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

- المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

- المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق.

- معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبرز

- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

المعاهد الخاصة العليا للسياحة والفنادق:

وتضم 18 معهدًا، وهى على النحو التالى:

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

- المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

- معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

- المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

- معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية «إيجوث».

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية

وتضم 17 معهدًا، وهى على النحو التالى:

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبرز

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

المعاهد الخاصة العليا التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض

وجاءت المعاهد الخاصة العليا التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض كالتالي:

- المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر.

- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية.

- المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

- المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

- المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

- المعهد العالي للعلوم الصحية بشربين.

- المعهد التكنولوجي للعلوم الصحية ببني سويف.

- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعاهد الخاصة العليا الزراعية

- المعهد العالي للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

- المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

- المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

- المعهد العالي للدراسات الإسلامية.