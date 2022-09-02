بالأسماء.. المعاهد العليا الخاصة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء المعاهد الخاصة العالية «الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات»، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة غداً السبت الموافق 3 سبتمبر، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور في بيان لها، بضرورة عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية.

أسماء المعاهد الخاصة العالية

وأضافت الوزارة، أن المعاهد الخاصة العالية «الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات» تضم 74 معهدًا، لافته إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة يشمل العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة في الكليات والمعاهد منها كليات الآداب والتربية والحقوق.

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

4. المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط – الإسكندرية

5. المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

6. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

7. المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط

8. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

9. معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

10. المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية

11. معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

12. معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم

13. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

14. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

15. المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر

16. المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

17. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

18. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

19. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

20. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

21. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

22. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

23. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

24. المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

25. المعهد التكنولوجى العالي فرع مرسى مطروح

26. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

27. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر

28. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف- الإسكندرية

29. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

30. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

31. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش

32. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

33. معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة

34. المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش

35. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

36. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

37. المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة

38. معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

39. المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

40. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

41. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

42. معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

43. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

44. المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

45. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

46. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

47. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

48. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

49. المعهد الكندي العالي للإدارة بـ6 أكتوبر

50. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

51. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية

52. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

53. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات

54. المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة

55. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

56. معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة

57. المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

58. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

59. المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

60. معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

61. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة - الدقهلية.

62. المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

63. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

64. معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب. الآلي برأس البر - محافظة دمياط.

65. معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية. بدمياط الجديدة.

66. المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.

67. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

68. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

69. معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر.

70. المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

71. المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج.

72. معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

73. المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

74. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.