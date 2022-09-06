استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة «جنين»

استشهد شاب فلسطيني يدعى «محمد موسى محمد سباعنة»، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة «جنين» شمال الضفة الغربية

وقال مدير «مستشفى جنين»، وسام بكر، إن «سباعنة»، البالغ من العمر «29 عاما»، استشهد وأصيب 7 آخرون، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في «جنين»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال تطلق النار على شابين فلسطينيين يستقلان دراجة نارية

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي،، خلال اقتحام مدينة «جنين»، كما تصدى شبان فلسطينيين بالحجارة لسيارات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة «جنين» بهدف هدم منزل منفذ عملية «تل أبيب»، رعد حازم، والتي قتل فيها 3 إسرائيليين في أبريل الماضي. وفي وقت سابق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على شابين فلسطينيين، يستقلان دراجة نارية عند أحد مداخل الحي الشرقي بمدينة «جنين».

واقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة «جنين» من عدة محاور، وأغلقت مداخلها.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى، في الحي الشرقي من «جنين»، وأجبرت سكان المبنى على الخروج واحتجزتهم، وسط انتشار كثيف لقناصة الاحتلال على المباني المرتفعة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا مصادر طبية، إن 6 فلسطينيين، أصيبوا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة «جنين».

الرئيس الفلسطيني يتهم إسرائيل بالإصرار على تقويض حل الدولتين

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وناقش المسؤولان، آخر مستجدات الساحة الفلسطينية في ظل التصعيد الاستيطاني والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واتهم عباس، إسرائيل بالإصرار على تقويض حل الدولتين، وأكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة العمل مع الأطراف العربية والدولية لتمكين حل الدولتين وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة «الأمم المتحدة».

أبو الغيط: الجمود في المسار السياسي ينذر بعواقب وخيمة

بدوره، قال أبو الغيط، إن الجمود في المسار السياسي ينذر بعواقب وخيمة، مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما أكد أبو الغيط، أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.وشدد الأمين الأمين للجامعة العربية، على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.