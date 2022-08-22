البرلمان العربي يستنكر حملة التحريض ضد الرئيس الفلسطيني

استنكر البرلمان العربي، حملة التحريض الممنهجة التي يتعرض لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ما جاء به في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني بخصوص المجازر التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وما تزال حتى يومنا هذا.

البرلمان العربي يستنكر الحملة الممنهجة على فلسطين

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الحملة المستمرة على الرئيس أبو مازن، هدفها النيل من عدالة القضية الفلسطينية، والحق الفلسطيني المشروع في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وضع حد للتراشق

وطالب البرلمان العربى، بوضع حد سريع للتراشق الإعلامي حول هذا التحريض الذي يسهم في زيادة المعاناة على الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض بشكل يومي للتصعيد من قبل القوة القائمة بالاحتلال.